اتفاقيات لتنمية القطاع غير الربحي.. 5 أهداف رئيسية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن توقيع اتفاقيات لتطوير العاملين في القطاع.

وقال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إن الاتفاقيات تستهدف تمكينهم من اكتساب الخبرات اللازمة لتطوير منظماتهم.

وتستهدف الاتفاقيات ما يلي:

– تدريب كادر مؤهل للعمل في الجمعيات

– مشاركة البيانات مع أصحاب المصلحة للتوظيف

– سهولة الوصول لبرامج التأهيل الوظيفي

– توفير المال على الجمعيات والمؤسسات المانحة

– توجيه القطاع للعمل المهني المؤثر

اقرأ أيضاً:

«الوطني لتنمية القطاع غير الربحي» يطلق «برنامج كفاءة».. 6 أهداف رئيسية