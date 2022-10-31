أهم 10.. نتيجة التحقيق في ادعاءات رجل أمن وتنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

بيان عاجل من الداخلية يكشف نتيجة التحقيقات في ادعاءات أحد رجال الأمن (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين عن نتائج إجراءات التحقق بشأن ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، وتثبت عدم صحة ما ادعاه.

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب بأن قرار إيقاف راتب رجل الأمن جاء لتغيبه عن عمله من دون عذر.. (المزيد هنا).

ضريبة القيمة المضافة.. كل ما تريد معرفته عن التسجيل وغرامة التأخير والحد الإلزامي

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يكون اختياريًا، في حال كان الأشخاص لا تتجاوز إيراداتهم 375,000 ريال. جاء ذلك في سلسلة تغريدات.. (المزيد هنا)

شاهد.. قطيع من قرود البابون يهاجم مواطن مسن ونقله إلى المستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة تعرض مواطن “مُسن” إلى هجوم من قطيع قرود البابون. َوأفاد مغردون أن الواقعة بقرية المقشع بأحسبة المخواة، وأنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقال أحد المغردين إن ” العم شينان محمد عوض العيسى، خرج من منزله حاملًا كيس خبز لإطعام.. (المزيد هنا)

دعاء يجمع سعادة الدنيا والآخرة.. الخثلان يوضح

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أكثر دعاء كان النبي ﷺ يدعو به ( كما في الصحيحين). دعاء مأثور عن النبي ﷺ وكتب الحساب الرسمي للشيخ الخثلان، عبر “تويتر”: “دعاء يجمع لك سعادة الدنيا والآخرة (المزيد هنا).

قرار غير متوقع من روسيا بشأن السماح بمرور السفن في البحر الأسود

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو لن تسمح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون أن يتم تفتيشها. وأكد المسؤول الروسي، أن موسكو ستتخذ إجراءاتها الخاصة لمراقبة السفن التي سمح مركز التنسيق بإخراجها دون موافقة موسكو… (المزيد هنا).

حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال تغيير الآيبان البنكي

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ “10 أكتوبر” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر نوفمبر الجاري. جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في “تويتر”، ردا على سؤال مستفيد بشأن الإجراء المتبع حال تغيير الآيبان.. (المزيد هنا).

المؤشرات من أمريكا.. خطر صحي يهدد العالم: الأشد منذ 13 عامًا

أثارت بيانات رسميّة، حالة من الخوف والترقب بعد أن أظهرت أن موسم الإنفلونزا في الولايات المتحدة يحمل مخاطر قد تتطلّب دخول المستشفى للمصابين، وقد يكون الأشد منذ 13 عاما. وحسب صحيفة واشنطن بوست، تشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا العام إلى تجاوز حالات المصابين .. (المزيد هنا).

تعذيب طالبة حتى الموت.. ضحية جديدة على يد نظام الملالي في طهران

وفيت الطفلة الإيرانية بارميس همنوا ، التي تبلغ من العمر 13 عاما، بعد تعرضها للضرب والتعذيب الشديد، لدرجة أصيبت بنزيف حاد في المخ وتوفيت بالمستشفى. تعذيب طفلة حتى الموت وتناقل نشطاء ووسائل إعلان، أنباء وفاة الطفلة بارميس، طالبة الصف الثالث الإعدادي من مدرسة بروين اعتصامي بمدينة ايرانشهر، بسبب تعرضها .. (المزيد هنا).

هل يحق للأسرة اختيار العائل خلال الاستفادة من الضمان المطور؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يحق للأسرة اختيار العائل الذين يندرجون تحت مسؤوليته ونفقته خلال الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور. وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في “تويتر”، إن اختيار العائل الذي تُقيم معه بشكل دائم في مسكن واحد هو شرط أساسي للاستفادة من (المزيد هنا).

ارتكب جريمة مروعة.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمحافظة عنيزة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، فيما يلي نصه : قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). أقدم.. (المزيد هنا).