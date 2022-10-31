لمواجهة فيروس خطير.. بريطانيا تفرض العزل على هذه الأنواع من الطيور

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قررت الحكومة البريطانية، مساء اليوم الاثنين، فرض حالة العزل على الطيور الأليفة والدواجن في كل أنحاء البلاد وذلك اعتبارا من السابع من نوفمبر المقبل، للتصدي لتفشي إنفلونزا الطيور.

وتأتي هذه القرارات بمقتضى القانون، والتي تشمل “إبقاء الطيور في الأماكن الداخلية واتّباع تدابير الأمن البيولوجي الصارمة من أجل حمايتها من المرض، بغض النظر عن فصيلتها أو حجمها”، حيث أن هذا القرار يمدد العزل الساري المفعول في مناطق إنكليزية عدة، في حين تحذر السلطات الصحية من أن خطر تفشي إنفلونزا الطيور بين الطيور البرية “مرتفع للغاية”.

يذكر أن بريطانيا شهدت في الأشهر الـ12 الأخيرة، أكبر تفش للوباء الحيواني في تاريخها، مع أكثر من مئتي حالة مؤكدة منذ نهاية أكتوبر 2021، ومنذ مطلع أكتوبر 2022، رصد المرض في أكثر من 70 منشأة كما أفيد عن إصابات عدة لطيور برية.

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في سياق متصل، أوضحت رئيسة هيئة الطب البيطري في بريطانيا كريستين ميدلميس أن مواجهة الوتيرة المتسارعة للإصابات، بلغ “خطر تعرض الطيور” الأليفة للمرض “حدا بات يستوجب عزل كل الطيور حتى إشعار آخر”، موضحة أن هذا القرار لم يتخذ بخفة، لكنه الوسيلة الأنجع لحماية طيوركم من هذا المرض السريع التفشي.

الجدير بالذكر، أن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية قد أشارت إلى أن هذا الوباء الحيواني المتفشي من دون انقطاع منذ العام “هو الأكبر حتى يومنا هذا في أوروبا”، لافتة إلى أنه “تم التخلص خلال عام واحد من 47.7 مليون رأس من الدواجن في المزارع الأوروبية التي طالها الوباء”.

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