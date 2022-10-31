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النفط ينخفض وبرنت عند 94.41 دولار

النفط ينخفض وبرنت عند 94.41 دولار

النفط ينخفض وبرنت عند 94.41 دولار
١١:٠٨:٢٥ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار النفط، اليوم، بعد مؤشرات بتشديد الإغلاق بسبب كوفيد 19 في الصين، وكذلك الإنتاج في أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة.

أسعار النفط اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 95.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:51 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2% يوم الجمعة بحسب “رويترز”.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3% إلى 87.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المائة عند الإغلاق يوم الجمعة.

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آمال انتعاش الطلب على النفط

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس بي آي لإدارة الأصول إن توسيع قيود كوفيد – 19 في الصين تثير دائما مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم، حسب “الاقتصادية”.

وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد – 19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.

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