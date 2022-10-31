وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الطائف.. 12 شرطاً للتقديم

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أعلنت جامعة الطائف، عبر حسابها الرسمي “تويتر” عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية بمرتبة (أستاذ مساعد) بنظام العقود (دوام كامل) في عدد من كليات الجامعة للعام الجامعي 1444هـ.

وأضافت جامعة الطائف، أنه رغبة منها في شغل الوظائف للكفاءات الوطنية المؤهلة، فإن الجامعة تدعو من لديه الرغبة للتقديم، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.