وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الطائف.. 12 شرطاً للتقديم
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أعلنت جامعة الطائف، عبر حسابها الرسمي “تويتر” عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية بمرتبة (أستاذ مساعد) بنظام العقود (دوام كامل) في عدد من كليات الجامعة للعام الجامعي 1444هـ.
وأضافت جامعة الطائف، أنه رغبة منها في شغل الوظائف للكفاءات الوطنية المؤهلة، فإن الجامعة تدعو من لديه الرغبة للتقديم، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
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المسمى الوظيفي:-
– أستاذ مساعد.
الشروط المطلوبة:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
- الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي.
- أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه متوافقاً) وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة.
- أن يكون المعدل في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) لا يقل عن جيد جدا للجامعات التي تمنح تقدير.
- أن تكون الجامعة التي تم التخرج منها من الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم.
- يفضل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي.
- يفضل أن يكون حاصلاً على شهادة احترافية أو مهنية في مجال التخصص.
- أن لا يتجاوز العمر 45 عام عند التقديم.
- يفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.
- حضور المقابلة الشخصية عند ترشيحه.
- أن يكن حسن السيرة والسلوك.
التخصصات المطلوبة:- اضغط هنا
موعد التقديم:-
– يبدأ التقديم من يوم الأحد بتاريخ 1444/04/12هـ الموافق بالميلادي 2022/11/06م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الأحد بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق بالميلادي 2022/11/13م، عبر موقع جامعة الطائف على الرابط التالي (اضغط هنا).