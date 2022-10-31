قرار غير متوقع من روسيا بشأن السماح بمرور السفن في البحر الأسود

تواصل – فريق التحرير:

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو لن تسمح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون أن يتم تفتيشها.

وأكد المسؤول الروسي، أن موسكو ستتخذ إجراءاتها الخاصة لمراقبة السفن التي سمح مركز التنسيق بإخراجها دون موافقة موسكو.

وأضاف : “ننطلق من حقيقة أن مبادرة البحر الأسود، المبرمة بين روسيا وتركيا وأوكرانيا، كما أكدت الأمم المتحدة في 22 يوليو، لا ينبغي تنفيذها بدوننا، والقرارات والإجراءات المتخذة دون مشاركتنا لا تلزمنا بشيء”.

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في سياق متصل، شدد المندوب الروسي، على أنه فيما يتعلق بالوقائع القائمة المتعلقة بإساءة استخدام الممر الإنساني وحقيقة أن البحر الأسود، “لا يزال منطقة قتال”، فإن روسيا “لا يمكنها السماح بمرور السفن دون تفتيشها”، وستضطر إلى “أخذ تدابير مستقلة للسيطرة على السفن التي سمح مركز التنسيق المشترك بإخراجها دون موافقتنا”، موضحا أن “موسكو ستفصل قريبا النتائج والأساليب المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحبوب”.

كذلك أعلنت روسيا عن شرطها للعودة إلى “اتفاق الحبوب”، وذلك تزامنًا مع إعلان تركيا أن وزير دفاعها خلوصي آكار يبذل جهوداً لاستئناف الاتفاق بعد تعليق موسكو له على خلفية هجمات شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم.

وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، أن الحديث عن عودة روسيا إلى “اتفاق الحبوب” من الممكن أن يحدث بعد معرفة ملابسات الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود في مياه سيفاستوبول.

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