دعاء يجمع سعادة الدنيا والآخرة.. الخثلان يوضح

تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أكثر دعاء كان النبي ﷺ يدعو به ( كما في الصحيحين).

دعاء مأثور عن النبي ﷺ

وكتب الحساب الرسمي للشيخ الخثلان، عبر “تويتر”: “دعاء يجمع لك سعادة الدنيا والآخرة ..وهو أكثر دعاء كان النبي ﷺ يدعو به ( كما في الصحيحين) ..(رب آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار)”.

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وتورد السنة النبوية المشرفة، الكثير من الأحاديث عن النبي ﷺ تتضمن الكثير من الدعاء، ومواقيتها وفوائدها للمسلمين.

فيما كتب نجل الشيخ الخضير “أحمد بن عبد الكريم الخضير” على “تويتر”: “‏تردني أسئلة كثيرة عن رأي الوالد في مسألة الدعاء ظهر الأربعاء، وهل هو من أوقات الإجابة؟”.

وأضاف: “والجواب: أن الوالد يقوي حديث جابر -رضي الله عنه- ويعمل به ويقول: أجيبت دعوة النبيﷺيوم الأربعاء بين الصلاتين، وكان جابر يتحرى الدعاء بين صلاتي الظهر وعصر الأربعاء، ويقول إن فيه دعوة مستجابة”.