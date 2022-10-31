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إيران ترفع رواتب الشرطة لقمع التظاهرات.. وقائد «الحرس الثوري» يخطط لسيناريو دموي

إيران ترفع رواتب الشرطة لقمع التظاهرات.. وقائد «الحرس الثوري» يخطط لسيناريو دموي

إيران ترفع رواتب الشرطة لقمع التظاهرات.. وقائد «الحرس الثوري» يخطط لسيناريو دموي
٠٨:٣٦:٠٢ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

في محاولة لدعم عناصر الشرطة لقمع الاحتجاجات التي تعم إيران وضمان ولائها وعدم التمرد، رفع البرلمان الإيراني رواتب عناصر الأمن، بشكل مفاجئ.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية” إرنا” ، قرر البرلمان زيادة رواتب قوات الأمن بنسبة 20%.

ورغم تهديد قائد “الحرس الثوري” ودعوته المحتجين إلى عدم الخروج من منازلهم، اضطرت قوات الأمن لفرض طوق أمني حول معظم الجامعات في طهران وعدد من المدن في محاولة لإحكام السيطرة على تحركات الطلاب الذين قرروا مساء أمس الأول النزول بقوة.

وقال مصدر أمني في طهران، لصحيفة الجريدة الكويتية، إنه يتوقع أن يتشدد “الحرس الثوري و”الباسيج”، ضد المتظاهرين تدريجياً، لافتاً إلى سيناريو دموي لأن قائد “الحرس” لن يسمح بأن تسقط كلمته في الشارع.
وبينما انتشرت أشرطة مصورة تظهر قيام الأمن بإطلاق النار تجاه متظاهرين، أكدت مصادر أمنية أن عدد الموقوفين زاد على 15 ألفا وعدد القتلى المسجلين وصل إلى 274 شخصاً بينهم 40 دون سن الـ 18.

الكلمات الدلالية:
إيران تطاهرات إيران ثورة إيران قمع النظام

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