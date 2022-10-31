حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال تغيير الآيبان البنكي

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ “10 أكتوبر” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في “تويتر”، ردا على سؤال مستفيد بشأن الإجراء المتبع حال تغيير الآيبان.

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وأجاب البرنامج بقوله “حياك الله ، في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ ” 10 أكتوبر ” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر ” نوفمبر” ، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان، وفي حال وجود دفعات معلقه سيتم صرف الدفعات المعلقه كحد أقصى 6 دفعات”.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

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