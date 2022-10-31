الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
المؤشرات من أمريكا.. خطر صحي يهدد العالم: الأشد منذ 13 عامًا
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المؤشرات من أمريكا.. خطر صحي يهدد العالم: الأشد منذ 13 عامًا

المؤشرات من أمريكا.. خطر صحي يهدد العالم: الأشد منذ 13 عامًا

المؤشرات من أمريكا.. خطر صحي يهدد العالم: الأشد منذ 13 عامًا
٠٨:١٦:٠٨ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أثارت بيانات رسميّة، حالة من الخوف والترقب بعد أن أظهرت أن موسم الإنفلونزا في الولايات المتحدة يحمل مخاطر قد تتطلّب دخول المستشفى للمصابين، وقد يكون الأشد منذ 13 عاما.

وحسب صحيفة واشنطن بوست، تشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا العام إلى تجاوز حالات المصابين بالإنفلونزا 880 ألف حالة، فيما احتاج أكثر من 6،900 مريض الدخول للمستشفى، وتسبّبت مضاعفات الإصابة بالمرض بوفاة 360 حالة بمن فيهم طفل واحد.

وقال أستاذ الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت، وليام شافنر لـ”واشنطن بوست”: “إن البيانات تنذر بالسوء، إذ أن الإنفلونزا هذا العام ليست مبكرة في وقتها فقط، بل أنها تبدو شديدة جدا”.

وأضاف أنّ “هذا يجعل القلق مضاعفاً.. العبء الثقيل للإنفلونزا يبدو بداية ما يمكن أن يكون أسوأ موسم للإنفلونزا منذ 13 عاما”.

الكلمات الدلالية:
أمريكا إنفلونزا صحة فيروس

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