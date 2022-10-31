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أمير الرياض يدشن المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الرياض للأعمال المتنقلة
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أمير الرياض يدشن المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الرياض للأعمال المتنقلة

أمير الرياض يدشن المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الرياض للأعمال المتنقلة

أمير الرياض يدشن المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الرياض للأعمال المتنقلة
٠٨:١٣:٣١ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بقصر الحكم اليوم المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الرياض للأعمال المتنقلة, إحدى مشاريع برنامج الأمير فيصل بن بندر للأنماء الاجتماعي (انماء وتمكين).

ويهدف المشروع إلى تنمية رأس المال البشري في منطقة الرياض وتمكين أبنائها من الحصول على التعليم والتوجيه والدعم اللازم لبناء مشاريع ريادية ذات أثر اجتماعي واقتصادي بارز.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن الحاضنة يتضمن منجزاتها في المرحلة الأولى, وعن مستهدفاتها, كما اطلع سموه على تقرير المرحلة الأولى اشتمل على الأنشطة المنفذة فيها والإنجازات ومشاريع الخريجين من شباب وشابات الأعمال.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن بندر بالبرنامج والجهات المشاركة منوهاً بدور اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض التي تنطلق من إمارة منطقة الرياض في المجال التنموي والمجتمعي, مشيراً سموه أن هذا الوطن يزخر بعطاءات كبيرة عاداً هذه اللجنة ذراعاً مهماً لإمارة المنطقة داعياً الله لها بالتوفيق في تحقيق أعمالها وأهدافها ومسعاها, متمنياً سموه في ختام كلمته لجميع الجهات المشاركة في البرنامج التوفيق.

ثم كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز غرفة الرياض وشركة عجلان وإخوانه نظير رعايتهم ودعمهم للحاضنة.

حضر التدشين كل من رئيس مجلس غرفة الرياض وأمينها العام ورئيس جامعة المجمعة ورئيس جامعة الأمير سطام وممثل عن جامعة المجمعة.

الكلمات الدلالية:
أمير الرياض المرحلة الثانية حاضنة الرياض للأعمال المتنقلة

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