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«البر الخيرية بعجلان»: بناء خزانات أرضية بدعم وقفي في قرية «آل زياد»
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«البر الخيرية بعجلان»: بناء خزانات أرضية بدعم وقفي في قرية «آل زياد»

«البر الخيرية بعجلان»: بناء خزانات أرضية بدعم وقفي في قرية «آل زياد»

«البر الخيرية بعجلان»: بناء خزانات أرضية بدعم وقفي في قرية «آل زياد»
٠٨:٠٦:٤٠ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بعجلان بناء الخزانات الأرضية التابعة لمشروع بئر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقرية آل زياد التابعة لجمعية البر الخيرية بعجلان بمنقطة مكة المكرمة.

وأوضحت البر الخيرية بعجلان، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم بناء عدد ٢ خزان أرضي خرساني مسلح قطر ٣م”.

وأشارت جمعية البر الخيرية بعجلان، إلى أن الخزانات تم التبرع بها من قبل مؤسسة وقف الملوان الوقفية.

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الكلمات الدلالية:
البر الخيرية بعجلان جمعية البر الخيرية بعجلان خزانات أرضية قرية آل زياد مكة المكرمة

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