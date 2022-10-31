«البر الخيرية بعجلان»: بناء خزانات أرضية بدعم وقفي في قرية «آل زياد»

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أعلنت جمعية البر الخيرية بعجلان بناء الخزانات الأرضية التابعة لمشروع بئر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقرية آل زياد التابعة لجمعية البر الخيرية بعجلان بمنقطة مكة المكرمة.

وأوضحت البر الخيرية بعجلان، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم بناء عدد ٢ خزان أرضي خرساني مسلح قطر ٣م”.

وأشارت جمعية البر الخيرية بعجلان، إلى أن الخزانات تم التبرع بها من قبل مؤسسة وقف الملوان الوقفية.

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