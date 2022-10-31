فيديو نادر الملك فهد يراقب الملك عبدالله مبتسما أثناء اصطياده حمامة

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أظهر فيديو نادر، حضور الملك فهد، والملك عبدالله -رحمهما الله- حفلا أقيم أثناء عهد الملك فهد بن عبدالعزيز.

اصطياد حمامة

وحدث موقف طريف، حيث حطت حمامة عند قدم الملك عبدالله بن عبد العزيز، ولي العهد حينئذ، وراقيه الملك فهد وهو يحاول أن يمسك بها.

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مراقبة الملك فهد

وظل الملك فهد يراقب أخاه الملك عبدالله، إلى أن نجح الأخير في الإمساك بها، وتفحصها قليلا، وسط إعجاب الحضور، ثم أطلقها في السماء.



وتولى الملك فهد بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم في 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982م، حتى أغسطس من عام 2005.