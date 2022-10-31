الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير التجارة يسلم السجل التجاري لشركة بلجيكية لبدء نشاطها الاقتصادي في المملكة
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وزير التجارة يسلم السجل التجاري لشركة بلجيكية لبدء نشاطها الاقتصادي في المملكة

وزير التجارة يسلم السجل التجاري لشركة بلجيكية لبدء نشاطها الاقتصادي في المملكة

وزير التجارة يسلم السجل التجاري لشركة بلجيكية لبدء نشاطها الاقتصادي في المملكة
٠٨:١٢:١٥ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-واس :

سلَّم معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، اليوم السجل التجاري لشركة “HRD Antwerp” البلجيكية، وذلك لبدء نشاطها الاقتصادي في المملكة، بحضور سفير بلجيكا لدى المملكة باسكال غريكوار.
وتسلمت الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في تصنيف الألماس والمجوهرات عالمياً إيلين جونشيير، التراخيص اللازمة لبدء نشاطها في تصنيف وتقييم جودة الألماس، إلى جانب افتتاح أكاديمية لتأهيل العاملين في حرفة صياغة الألماس، ومختبرات متخصصة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه المركز الوطني للتنافسية مع شركة “HRD Antwerp ” في مقر المركز بالرياض، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونخبة من شركات المجوهرات في المملكة، اطلعوا خلاله على خدمات الشركة البلجيكية، والتي من شأنها تعزيز القطاع والارتقاء به.
وأسفرت اللقاءات التي أجراها المركز الوطني للتنافسية مع الشركة ومركز الألماس العالمي ببلجيكا في وقت سابق، عن دخولها إلى سوق المجوهرات في المملكة، ما يعد إضافة نوعية لما لها من خبرة استثنائية، واستكمالاً لدور المركز في تعزيز الشراكات الاقتصادية في القطاعات الواعدة.

يشار إلى أن الشركة وقعت عقود تأسيسها اليوم في مقر المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي أسهم في تسهيل بدء شركة “HRD Antwerp” لأنشطتها الاقتصادية في المملكة، وذلك ضمن جهوده في أن تصبح المملكة أحد الدول العشرة الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد السجل التجاري\ بلجيكا وزير التجارة

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