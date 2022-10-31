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شاهد.. قطيع من قرود البابون يهاجم مواطن مسن ونقله إلى المستشفى
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شاهد.. قطيع من قرود البابون يهاجم مواطن مسن ونقله إلى المستشفى

شاهد.. قطيع من قرود البابون يهاجم مواطن مسن ونقله إلى المستشفى

شاهد.. قطيع من قرود البابون يهاجم مواطن مسن ونقله إلى المستشفى
٠٧:٢٧:٥١ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة تعرض مواطن “مُسن” إلى هجوم من قطيع قرود البابون.
َوأفاد مغردون أن الواقعة بقرية المقشع بأحسبة المخواة، وأنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحد المغردين إن ” العم شينان محمد عوض العيسى، خرج من منزله حاملًا كيس خبز لإطعام أغنامه، ثم فوجئ بمجموعة من القرود على أسوار المنزل وهاجمته عندمت شاهدت الكيس بيده”.

وتابع :لم يتمكن العم شينان من الهرب من القرود وأطبق أحدها فكّيه على يده، ولم يتمكّن من الخلاص منه إلا بعد الاستنجاد بأبنائه الذين خلّصوه من فك القرد بعد طرحه أرضًا وضربه بعصا غليظة، ثم ربطه بالحبال.

تحذير عاجل من «الحياة الفطرية»: توقفوا عن إطعام قرود البابون

 

الكلمات الدلالية:
قرود البابون مواطن مسن هجوم قرود

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