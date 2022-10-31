ضريبة القيمة المضافة.. كل ما تريد معرفته عن التسجيل وغرامة التأخير والحد الإلزامي

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يكون اختياريًا، في حال كان الأشخاص لا تتجاوز إيراداتهم 375,000 ريال.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات، عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك عبر “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين عن آلية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وردا على سؤال بهذا الشأن، أوضحت الهيئة: “يحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ويتوجب التسجيل خلال 30 يوما من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي”.

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التسجيل الاختياري والحد الإلزامي

وأوضحت هيئة الزكاة: “أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية (الحد الإلزامي وهو 375,000ريال)، أما الأشخاص التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلين للتسجيل الاختياري”.

وأضافت: “أما الأشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 187500 ريال، فغير مؤهلين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة”.

آلية خصم المصروفات بالإقرار الضريبي

وفيما يتعلق بآلية خصم المصروفات بالإقرار الضريبي، قالت الزكاة والضريبة إنه “يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها”.

وتابعت هيئة الزكاة : “‏‎إنه يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحملها قبل تاريخ سريان تسجيله لغايات ضريبة القيمة المضافة، شريطة استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 49 من اللائحة التنفيذية للنظام”.

غرامة عدم تقديم إقرار القيمة المضافة

في سياق متصل تدعو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية في الأوقات المحددة التي يتم الإعلان عنها باستمرار.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن طريق الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).

ويأتي ذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

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التسجيل إلزامي في هذه الحالة

هذا وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن معلومات مهمة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي والمنشآت الملزمة وغير الملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة، عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على “تويتر” إنه يلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال.

وأضافت: أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري، والمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وتابعت: كما يحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة، ويتوجب التسجيل خلال 30 يومًا من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي.

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شروط خضوع الذهب لضريبة القيمة المضافة

أيضا أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أن الذهب يكون خاضعًا للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99%، وكان قابلاً للتداول في سوق السبائك العالمية فقط.

جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة والضريبة ، على سؤال ورد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ من حساب أحد المتابعين جاء فيه ““السلام عليكم، هل التاجر للذهب يدفع ضريبه 15% على وزن الذهب الإجمالي أم على المصنعية، وإذا كان كذلك لماذا المشتري يدفع الضريبة على إجمالي وزن الذهب؟ آمل التوضيح لأن عند بيع الذهب المستهلك خسران خسران”.

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة بقولها “يكون الذهب خاضعًا للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلاً للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% يكون خاضعًا لضريبة القيمة المضافة”.

وتابعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: “كما تخضع المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة”.

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توضيح بشأن خضوع السيارات لـ ضريبة القيمة المضافة

كذلك أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عدة توضيحات بخصوص عدة أمور من بينها مدى خضوع السيارة المستعملة والمتاجر الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة بقولها: “تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية”.

وبشأن خضوع المتاجر الإلكترونية لضريبة القيم المضافة، قالت “الزكاة والضريبة”، إن المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة فقط ملزمين بتحصيل الضريبة، حيث يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها للهيئة.

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وعن استخراج فاتورة الضريبة بعد بيع البيت، قالت الهيئة: “يتعين على البائع تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات نقل الملكية في وزارة العدل”.

تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قبل أسابيع، مشروع تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة، يتضمن إضافة مادة جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

واشتملت التعديلات على ضريبة القيمة المضافة ما يلي:

1- يخضع للضريبة بنسبة الصفر توريد السلع العسكرية المؤهلة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الحكومية بجميع قطاعاتهما، والذي يتم من خلال شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة، ومرخص في مجال التصنيع العسكري من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

2- يقصد بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، السلع العسكرية المصنعة محليًا والتي تستوفى كافة الاشتراطات الآتية:

أ) أن تكون السلع الموردة مصنعة محليًا من قبل ذات المورد الذي يطبق نسبة 0%.

ب) أن يكون المورد حاصلاً على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة، وذلك فيما يتعلق بكل تعاقد، على أن تتضمن الشهادة بيانات المورد والعميل والتوريدات محـل التعاقد، مع فصـل مـقـابـل السـلع العسكرية المؤهلة للخضوع لنسبة الصفر عن مقابل أي سلع أو خدمات أخرى لا تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

3- تطبق نسبة الصفر فقط على التوريدات المستوفية لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة في تاريخ استحقاق الضريبة وفي حدود مقابل السلع المؤهلة.

4- لمحافظ الهيئة – بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية – إصـدار أي ضوابط إضافية تتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.

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