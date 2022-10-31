الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
صراع أجنحة.. المليشيا تداهم منزل قيادي حوثي بسبب الخلاف على نهب أموال اليمنيين
ضريبة القيمة المضافة.. كل ما تريد معرفته عن التسجيل وغرامة التأخير والحد الإلزامي
تدريب طلاب الثانوية على اختبار القدرات بـ«تعليم شرق مكة»
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة.. التفاصيل ورابط التقديم
شاهد.. قطيع من قرود البابون يهاجم مواطن مسن ونقله إلى المستشفى
اتفاق بين المملكة وبنغلاديش على تأسيس مجلس أعمال مشترك

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

صراع أجنحة.. المليشيا تداهم منزل قيادي حوثي بسبب الخلاف على نهب أموال اليمنيين

صراع أجنحة.. المليشيا تداهم منزل قيادي حوثي بسبب الخلاف على نهب أموال اليمنيين

صراع أجنحة.. المليشيا تداهم منزل قيادي حوثي بسبب الخلاف على نهب أموال اليمنيين
٠٨:٠٥:٥٩ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شنت عناصر ميليشيا الحوثي، هجوما مسلحا على منزل أحد قيادييها بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل خلافات واسعة بين قيادات وأجنحة المليشيا.

نيران صديقة

واقتحمت الميليشيا منزل قيادي حوثي يدعى “علي حمود الهتار”، هاجمت منزل قيادي حوثي آخر يدعى “أبو كليب السراتي” بمدينة إب، حسب مصادر محلية.

وأطلق مسلحو “الهتار” أطلقوا وابلا من الرصاص على منزل السراتي، بمنطقة جوبلة، بخط الثلاثين غربي مدينة إب عاصمة المحافظة. وأكدت المصادر، تعرض سيارة القيادي الحوثي “السراتي” للإحراق والتدمير.

اقرأ أيضا:

اليمن يؤكد توافق القمة العربية على إدانة الحوثي وتدخل إيران في الشأن الداخلي

يسرقون أموال الشعب ويتشاجرون

وتشهد محافظة إب، صراعات بين قيادات حوثية، بسبب خلافات حول الأراضي والأموال والمناصب والنفوذ، تسببت بمواجهات مسلحة واقتتال داخلي في العديد من الأحيان.

وتصاعدت خلافات بين القياديين الحوثيين، مؤخرا، على خلفية نزاع حول قطعة أرض في منطقة السحول شمال مدينة إب، فيما جاءت الحادثة بعد أسابيع من نهب منزل القيادي السراتي، بمنطقة السحول، من قبل مروان الهتار نجل القيادي الهتار، والمتهم بجرائم قتل واختطاف وممارسة عمليات تقطع ونهب لعدد من المواطنين.

الكلمات الدلالية:
اليمن صنعاء قيادي حوثي ميليشيا الحوثي

مواد ذات صلة

المزيد
«متحدث الصحة» يزف بشرى سارة بشأن حالات التعافي من «كورونا» بالمملكة

«متحدث الصحة» يزف بشرى سارة بشأن حالات التعافي من «كورونا» بالمملكة

٠٤:٠٤ م، الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠٢٠
سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الياباني

سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الياباني

٠٩:٤٨ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢
حساب المواطن: 4 خطوات للتسجيل في البرنامج مرة أخرى حال حذف حسابك

حساب المواطن: 4 خطوات للتسجيل في البرنامج مرة أخرى حال حذف حسابك

٠٩:٢١ ص، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
ربط رسوم المدارس الأهلية بموافقة “التعليم”.. و500 ألف ريال عقوبة المخالفين

ربط رسوم المدارس الأهلية بموافقة “التعليم”.. و500 ألف ريال عقوبة المخالفين

٠٨:١٨ ص، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *