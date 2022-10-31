صراع أجنحة.. المليشيا تداهم منزل قيادي حوثي بسبب الخلاف على نهب أموال اليمنيين

تواصل – فريق التحرير:

شنت عناصر ميليشيا الحوثي، هجوما مسلحا على منزل أحد قيادييها بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل خلافات واسعة بين قيادات وأجنحة المليشيا.

نيران صديقة

واقتحمت الميليشيا منزل قيادي حوثي يدعى “علي حمود الهتار”، هاجمت منزل قيادي حوثي آخر يدعى “أبو كليب السراتي” بمدينة إب، حسب مصادر محلية.

وأطلق مسلحو “الهتار” أطلقوا وابلا من الرصاص على منزل السراتي، بمنطقة جوبلة، بخط الثلاثين غربي مدينة إب عاصمة المحافظة. وأكدت المصادر، تعرض سيارة القيادي الحوثي “السراتي” للإحراق والتدمير.

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