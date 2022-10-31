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تدريب طلاب الثانوية على اختبار القدرات بـ«تعليم شرق مكة»
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تدريب طلاب الثانوية على اختبار القدرات بـ«تعليم شرق مكة»

تدريب طلاب الثانوية على اختبار القدرات بـ«تعليم شرق مكة»

تدريب طلاب الثانوية على اختبار القدرات بـ«تعليم شرق مكة»
٠٧:٣٣:٠٨ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شارك قرابة 500 طالب، في دورة متخصصة، عقدها مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، لتدريب طلاب الثانوية على اختبار القدرات.

بث الدورة على القنوات المتخصصة

وقرر مكتب تعليم شرق مكة، بث الدورة المتخصصة لتدريب طلاب الثانوية على اختبار القدرات، عن طريق المنصات الرقمية التعليمية والبرامج المساعدة الأخرى، بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للطلاب والطالبات على حد سواء.

فيما شاركت بعض المدارس الثانوية في شرق مكة المكرمة في بث ونقل فعاليات الدورة لطلابها الذين حضروها (عن بُعد) في مدارسهم.

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إشادة بحضور تدريب القدرات

أشاد الدكتور عبدالله الزهراني مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، بتفاعل طلاب الثانوية، وحضورهم المكثف للدورة التدريبية المتخصصة لاختبار القدرات

واعتبر الزهراني أن حضور الطلاب يعكس بوضوح رغبتهم الجادة والصادقة في رفع مستوى تحصيلهم المعرفي، وتحقيق أعلى المراتب والدرجات، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود القائمين على هذه الدورة وكذلك المدربين.

استمرت حتى اليوم

يذكر أن الدورة التي يقيمها المكتب لتدريب الطلاب على اختبار القدرات، استمر حتى اليوم الاثنين، ويتولى تدريب الطلاب فيها كل من الدكتور رداد الهذلي مشرف اللغة العربية في المكتب، وعلي القرشي مشرف الرياضيات.

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اختبار القدرات تعليم مكة المكرمة دورة متخصصة طلاب الثانوية مكتب تعليم شرق مكة وزارة التعليم

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