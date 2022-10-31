وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

قائد إدارة علاقات الموردين

Supplier Relationship Management Lead

المؤهلات و الخبرات:

التعليم: درجة الدراسات العليا في الهندسة أو الأعمال

الخبرة: أكثر من 6 سنوات في دور المشتريات / SRM ، ويفضل أن يكون ذلك في صناعة ESCO / EPC (يفضل الخبرة في ESCOs)

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المهام الوظبفية:

المشاركة في تطوير استراتيجيات القسم المتعلقة بالمجال والرسالة والرؤى المعنية لوضع المشتريات على مستوى يمكّن من التنفيذ الناجح لرسالتها الاستراتيجية ورؤيتها.

وضع المعايير والسياسات والعمليات والإجراءات والحفاظ عليها لتسجيل الموردين وتأهيلهم وتطويرهم وتجزئتهم.

إدارة تطوير وصيانة قاعدة بيانات الموردين ، وحفظ السجلات ، وبوابة الموردين.

التنسيق مع الوظائف المعنية تأهيل الموردين والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات.

ضمان الامتثال لمتطلبات التفويض الحكومي للعلاقات التجارية للموردين ومتطلبات السعودة.

إجراء إعداد للموردين بشأن متطلبات إجراءات العمل والامتثال مثل مدونة الأخلاقيات.

تطوير والحفاظ على تصنيف سلع الموردين وضمان التحديث والمراقبة المستمرة.

تطوير المعايير وإجراء تجزئة الموردين بشكل مستمر لتحديد الموردين المهمين.

رابط التقديم:

– للإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة ترشيد عبر موقع (LinkedIn) في الرابط التالي: (اضغط هنا).