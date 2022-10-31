وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
قائد إدارة علاقات الموردين
Supplier Relationship Management Lead
المؤهلات و الخبرات:
- التعليم: درجة الدراسات العليا في الهندسة أو الأعمال
- الخبرة: أكثر من 6 سنوات في دور المشتريات / SRM ، ويفضل أن يكون ذلك في صناعة ESCO / EPC (يفضل الخبرة في ESCOs)
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المهام الوظبفية:
- المشاركة في تطوير استراتيجيات القسم المتعلقة بالمجال والرسالة والرؤى المعنية لوضع المشتريات على مستوى يمكّن من التنفيذ الناجح لرسالتها الاستراتيجية ورؤيتها.
- وضع المعايير والسياسات والعمليات والإجراءات والحفاظ عليها لتسجيل الموردين وتأهيلهم وتطويرهم وتجزئتهم.
- إدارة تطوير وصيانة قاعدة بيانات الموردين ، وحفظ السجلات ، وبوابة الموردين.
- التنسيق مع الوظائف المعنية تأهيل الموردين والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات.
- ضمان الامتثال لمتطلبات التفويض الحكومي للعلاقات التجارية للموردين ومتطلبات السعودة.
- إجراء إعداد للموردين بشأن متطلبات إجراءات العمل والامتثال مثل مدونة الأخلاقيات.
- تطوير والحفاظ على تصنيف سلع الموردين وضمان التحديث والمراقبة المستمرة.
- تطوير المعايير وإجراء تجزئة الموردين بشكل مستمر لتحديد الموردين المهمين.
رابط التقديم:
– للإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة ترشيد عبر موقع (LinkedIn) في الرابط التالي: (اضغط هنا).