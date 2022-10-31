تعليم الطائف يقر الدوام الشتوي .. وهذا موعد الحصة الأولى

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أقرت إدارة التعليم بمحافظة الطائف موعد الدوام الشتوي للمدارس بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا بجميع المراحل للبنين والبنات للعام الحالي، وذلك بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 12 / 4 / 1444 هـ.

وتقرر أن يكون الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة والربع صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأهابت الإدارة بمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.

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