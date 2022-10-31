الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تعليم الطائف يقر الدوام الشتوي .. وهذا موعد الحصة الأولى
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تعليم الطائف يقر الدوام الشتوي .. وهذا موعد الحصة الأولى

تعليم الطائف يقر الدوام الشتوي .. وهذا موعد الحصة الأولى

تعليم الطائف يقر الدوام الشتوي .. وهذا موعد الحصة الأولى
٠٦:٥٩:٠٢ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-واس :

أقرت إدارة التعليم بمحافظة الطائف موعد الدوام الشتوي للمدارس بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا بجميع المراحل للبنين والبنات للعام الحالي، وذلك بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 12 / 4 / 1444 هـ.

وتقرر أن يكون الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة والربع صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأهابت الإدارة بمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.

غدا.. تطبيق الدوام الشتوي في مدارس السيح والدلم بالخرج

الكلمات الدلالية:
التعليم الدوام الشتوي السعودية تعليم الطائف

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