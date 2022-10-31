صفارات الإنذار تدوي بمعظم المدن الأوكرانية.. و13 انفجارًا بالعاصمة خلال 24 ساعة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، تجاوزت الـ 13 انفجارا خلال الساعات الماضية.

وأضافت المصادر، أن روسيا تقصف معظم الأراضي الأوكرانية بلا استثناء، وفقا لـ”العربية”.

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وتابعت المصادر، أن القصف يطال البنية التحتية في المدن الأوكرانية، وكان آخرها قصف محطة كهرومائية في العاصمة.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بانقطاع خدمات المياه عن 80% من المنازل في كييف بعد الضربات الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت هجومًا واسعًا على منشآت الطاقة في عدد من مناطق البلاد، مشيرة إلى أنه تم صد الهجمات الصاروخية التي استهدفت كييف وخاركيف وفينيتسا وتشيركاسي وزابوروجيا.

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وأكد رئيس الوزراء الأوكراني، أنه تم انقطاع التيار الكهربائي عن مئات البلديات في سبع مناطق بالبلاد.

فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية: إن قواتها أسقطت خلال الأيام الماضية 44 صاروخ كروز من أصل 50 صاروخًا استهدفت البنية التحتية في البلاد.

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