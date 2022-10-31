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تعذيب طالبة حتى الموت.. ضحية جديدة على يد نظام الملالي في طهران

تعذيب طالبة حتى الموت.. ضحية جديدة على يد نظام الملالي في طهران

تعذيب طالبة حتى الموت.. ضحية جديدة على يد نظام الملالي في طهران
٠٦:٥٨:٢٩ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

توفيت الطفلة الإيرانية بارميس همنوا ، التي تبلغ من العمر 13 عاما، بعد تعرضها للضرب والتعذيب الشديد، لدرجة أصيبت بنزيف حاد في المخ وتوفيت بالمستشفى.

تعذيب طفلة حتى الموت

وتناقل نشطاء ووسائل إعلان، أنباء وفاة الطفلة بارميس، طالبة الصف الثالث الإعدادي من مدرسة بروين اعتصامي بمدينة ايرانشهر، بسبب تعرضها للتعذيب على يد عناصر الشرطة الإيرانية، بعد تمزيق صورة الخميني في كتبها، في جريمة جديدة ترتكبها حكومة الملالي، ووثقها الإيرانيون.

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محاكمات علنية للثوار

أوردت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن رئيس السلطة القضائية في العاصمة الإيرانية طهران قوله، اليوم الاثنين، إن نحو ألف شخص وجهت إليهم تهم ارتكاب أعمال شغب وإنهم سيحاكمون علنا هذا الأسبوع، حسب “العربية”.

ارتفاع عدد القتلى في احتجاجات إيران

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا)، إن 283 محتجا قتلوا في الاضطرابات بينهم 44 قاصرا، كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.

الاحتجاجات مستمرة والإيرانيون في الشوارع

وتستمر الاحتجاجات في كافة أنحاء إيران، ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في مدن سنندج، وأصفهان، والعاصمة طهران، والأحواز، وديواندرة، ومهاباد، وشيراز، وغيرها، وهتفوا بسقوط دولة الديكتاتور، وأعربوا عن رفضهم للقمع من قبل الشرطة والباسيج، وكذلك دعم القيادات لهذا القمع.

وانتقد المتظاهرون، علنا، مرشد إيران على خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، وقيادات الحرس الثوري والباسيج.

الجامعات تنتفض والاعتقالات لا تتوقف

تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، خاصة الجامعات، حيث نظم طلاب جامعة «أمير كبير» الصناعية في طهران مظاهرات واسعة، اليوم الاثنين، أدانوا فيها تعليق السلطات لدراسة عدد من طلاب الجامعات بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية.

فيما بدأ طلاب كلية التقنية في طهران، تجمعًا احتجاجيًا، رددوا فيه شعارات ضد النظام الحاكم وحملات الاعتقال التي لا تتوقف.

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