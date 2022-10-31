الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بيان عاجل من الداخلية يكشف نتيجة التحقيقات في ادعاءات أحد رجال الأمن (فيديو)
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بيان عاجل من الداخلية يكشف نتيجة التحقيقات في ادعاءات أحد رجال الأمن (فيديو)

بيان عاجل من الداخلية يكشف نتيجة التحقيقات في ادعاءات أحد رجال الأمن (فيديو)

بيان عاجل من الداخلية يكشف نتيجة التحقيقات في ادعاءات أحد رجال الأمن (فيديو)
٠٦:١٧:٤٥ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين عن نتائج إجراءات التحقق بشأن ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، وتثبت عدم صحة ما ادعاه.

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب بأن قرار إيقاف راتب رجل الأمن جاء لتغيبه عن عمله من دون عذر (76) يوم منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية ثبت عدم صحتها، وأحيل إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية.

«الداخلية» تباشر التحقق من صحة ما ذكره رجل أمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه

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الداخلية رجل أمن نتيجة التحقيقات

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