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هل يحق للأسرة اختيار العائل خلال الاستفادة من الضمان المطور؟

هل يحق للأسرة اختيار العائل خلال الاستفادة من الضمان المطور؟

هل يحق للأسرة اختيار العائل خلال الاستفادة من الضمان المطور؟
٠٦:٢٩:٥٧ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يحق للأسرة اختيار العائل الذين يندرجون تحت مسؤوليته ونفقته خلال الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في “تويتر”، إن اختيار العائل الذي تُقيم معه بشكل دائم في مسكن واحد هو شرط أساسي للاستفادة من معاش الضمان، على أن تتم بعد ذلك إضافة جميع التابعين.

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نتيجة الأهلية والاستحقاق

وتابعت وزارة الموارد البشرية، أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم واختيار برنامج “الضمان الاجتماعي”.

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التسجيل متاح للجميع

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن استفسر بشأن إمكانية التسجيل للمسجلين في التأمينات الاجتماعية للاستفادة من دعم الضمان المطور.

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تفاصيل وشروط الاستحقاق

وأوضحت الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، بقولها “وعليكم السلام،  أهلاً بك .. التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط الاستحقاق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) وكذلك يمكن التسجيل في الضمان المطور من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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الضمان الاجتماعي الضمان المطور الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية

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