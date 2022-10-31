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«أوبك» تصدر توقعاتها للطلب على النفط حتى عام 2045
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«أوبك» تصدر توقعاتها للطلب على النفط حتى عام 2045

«أوبك» تصدر توقعاتها للطلب على النفط حتى عام 2045

«أوبك» تصدر توقعاتها للطلب على النفط حتى عام 2045
٠٦:١١:٠٩ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رفعت “أوبك”، اليوم، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والأطول، وقالت إن استثمارات تبلغ 12.1 تريليون دولار مطلوبة حتى عام 2045 للوفاء بهذا الطلب رغم مساعي التحول لمصادر طاقة نظيفة.

نمو الطلب على النفط في 10 سنوات

وأصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط، تقريرها السنوي، الذي أوضحت فيه أنه نمو الطلب على النفط على مدى السنوات العشر المقبلة سيكون بمثابة دفعة لـ”أوبك”، وتتشبث المجموعة بموقفها بأن النفط يجب أن يكون جزءا من عملية تحول الطاقة وأن تركيز المستثمرين على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة أدى إلى تفاقم نقص الاستثمارات في القطاع.

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الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط

وقال  الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقدمة التقرير، إن “إجمالي حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط إلى عام 2045 يصل إلى 12.1 تريليون دولار”. وأوضح التقرير أن هذا الرقم أعلى مما جاء في تقديرات العام الماضي.

وأضاف: “ومع ذلك، فإن النقص المزمن في الاستثمارات في قطاع النفط العالمي في السنوات الأخيرة، سواء بسبب انكماش القطاع أو جائحة كوفيد-19 أو السياسات الأخرى، يشكل مبعثا رئيسيا للقلق”.

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