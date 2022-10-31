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أمانة المنطقة الشرقية: إغلاق 20 منشأة في حملات مفاجئة

أمانة المنطقة الشرقية: إغلاق 20 منشأة في حملات مفاجئة

أمانة المنطقة الشرقية: إغلاق 20 منشأة في حملات مفاجئة
٠٥:٥٧:٢٧ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

شنت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة تفتيش على منطقة التشاليح بغرب الدمام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية الواجب توفرها في المناطق الاستثمارية.
وأسفرت الحملة عن إغلاق 20 منشأة، وذلك لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

أبرز المخالفات التي تم رصدها

1- استخدام الموقع لسكن العمالة.
2- تكدّس السيارات أمام المنشآت.
3- التعدّي على الأرصفة والطرقات العامة.
4- عدم وجود لوحة أو بيانات المستثمر ورقم العقد.
5- مخالفة النشاط.

وشددت الأمانة، على أنها تعمل مع الجهات المختصة لضبط ورصد جميع المخالفات، مؤكدةً عدم تهاونها مع المخالفين، واستمرار الجولات الميدانية بهدف تصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة.

كما شددت على ضرورة التزام وتقيّد أصحاب المحال بالأنشطة المخصصة لهم والمسموح بمزاولتها، تفادياً للوقوع في المخالفة والجزاءات والغرامات البلدية.

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أمانة المنطقة الشرقية إغلاق منشآت محلات مخالفة منشآت تجارية

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