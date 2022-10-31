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الحرس الثوري الإيراني يستولي على سفينة نفط أجنبية

الحرس الثوري الإيراني يستولي على سفينة نفط أجنبية

الحرس الثوري الإيراني يستولي على سفينة نفط أجنبية
٠٥:٥٧:٠٦ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات البحرية الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، اليوم، استيلائها على سفينة تنقل 11 مليون لتر مكعب من الوقود.

مزاعم إيرانية

وزعمت طهران، أن الناقلة كانت تحمل وقودا مهربا، عبر الخليج العربي، حسبما صرح رئيس قضاة محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني.

تنفيذ أمر قضائي

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، أن الحرس الثوري أوقف ناقلة نفط في المياه الخليجية مع طاقمها تماشياً مع تنفيذ الأمر القضائي، بتحديد قوات المنطقة البحرية الأولى التابعة للحرس الثوري هذه الناقلة الأجنبية التي تحمل الوقود المهرب.

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قيمتها تقدر بـ6.5 مليون دولار

وقدر قهرماني قيمة حمولة ناقلة النفط بنحو 220 مليار تومان ( 6.5 مليون دولار أمريكي)، لافتاً إلى أن قبطان ناقلة النفط الأجنبية وطاقمها محتجزون لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.

الكلمات الدلالية:
إيران البحرية الإيرانية الحرس الثوري الخليج العربي طهران مصادرة شاحنة نفط

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