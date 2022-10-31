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ارتكب جريمة مروعة.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمحافظة عنيزة
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ارتكب جريمة مروعة.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمحافظة عنيزة

ارتكب جريمة مروعة.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمحافظة عنيزة

ارتكب جريمة مروعة.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمحافظة عنيزة
٠٥:١٥:٢٧ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-واس :

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، فيما يلي نصه :
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / عبدالكريم بن رشيد بن عبدالله الصالحي ( سعودي الجنسية ) على قتل / ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله الدريبي ( سعودي الجنسية )، وذلك بطعنة بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبدالكريم بن رشيد بن عبدالله الصالحي، اليوم الاثنين بتاريخ 6 / 4 / 1444هـ الموافق 31 / 10 / 2022 م، في عنيزة بمنطقة القصيم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

تنفيذ حُكم القصاص بمواطن قتل آخر بضربه على رأسه في جدة

الكلمات الدلالية:
أمر ملكي القتل قصاصاً طعن وقتل عنيزة

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