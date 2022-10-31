توقعات بحالة جوية ممطرة تشهدها المملكة في هذا الموعد

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كشف الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، بمشيئة الله، أن تشهد المملكة حالة ممطرة بدايتها ضعيفة، تتوسّع على أجزاءٍ من شمال وشرق وغرب وجنوب المملكة وشمال الوسطى، وفقاً للمراصد.

وقال الحصيني إن غداً الثلاثاء أول أيام شهر نوفمبر ومن خصائصه المناخية أنه من أشهر الخريف، وأيامه كلها من أيام الوسم، ويغلب على أجوائه في الثلث الأول منه يميل للاعتدال نهاراً ويميل للبرودة أول الليل وبارد فجراً.

وتابع: الثلث الثاني من نوفمبر معتدل نهاراً بارد فجراً، والثالث بارد طرفَي النهار معتدل ظهراً بارد ليلاً، خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية وشرق الغربية.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10-20 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.