المرور: 3 خطوات ضرورية لقائدي الدراجات النارية

تواصل – فريق التحرير:

نشرت إدارة المرور تغريدة على حسابها الشخصي، مشددة فيها على ضرورة ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات النارية وأن تكون مطابقة لما ورد في نظام المرور.

وأضافت أن هناك 3 اشتراطات في الخوذة وهي كالتالي:

1- أن ترتدي الخوذة بطريقة صحيحة ومحكمة.

2- أن لا تحجب رؤيتك أثناء القيادة.

3- تصميم الخوذة متوافق مع متطلبات السلامة.

وقالت الإدارة في فيديو جراف، “قبل قيادة دراجتك الآلية؛ تأكد من ارتدائك خوذة رأس مطابقة لما ورد في نظام المرور”.

مواصفات الخوذة

وأوضحت كيفية ارتداء الخوذة بطريقة صحيحة ومحكمة، وذلك بأن لا تكون حاجبة الرؤية أثناء القيادة، ويكون تصميمها متوافقًا مع متطلبات السلامة.

مخالفة مرورية

وكانت الإدارة العامة للمرور طالبت في وقت سابق، بضرورة عدم إهمال ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية، وذلك لسلامة قائدها.

وأشارت إلى أن قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم ارتداء الخوذة تتراوح ما بين ألف وألفي ريال.

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