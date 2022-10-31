الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 12.1%
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صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 12.1%

صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 12.1%

صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 12.1%
٠٤:٥٤:٠٩ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 12.1% في العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي، الذي أتاحه الصندوق اليوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن التضخم ارتفع على نحو مفاجئ، وتواجه المنطقة أجواءً من عدم اليقين الاستثنائي ومخاطر حدوث تطورات سلبية.

وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد المنطقة الحقيقي بنسبة 5% في العام الجاري من 4.1% في العام الماضي، وفق موقع “سي إن بي سي” عربية.

ومن المتوقع، وفق المصدر ذاته، أن يلقي تفاقم الأوضاع العالمية بأعبائه على الآفاق في العام المقبل مع تباطؤ النمو وبلوغه 3.6% في 2023.

دول الخليج العربية

وقال تقرير صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تتخلى دول الخليج العربية المصدرة للنفط عن نحو 33% في المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 2022 وحتى 2026، بما سيؤدي لتحسن بشكل عام في التوازن المالي.

وشدد على الحاجة لمقاومة الارتداد لزيادة الإنفاق وقت السعة الاقتصادية عن طريق الإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية.

كما توقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان والأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل 4.9% في 2022 وهو ما يعني ارتفاع التقديرات عن توقعات إبريل الماضي.

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الكلمات الدلالية:
الشرق الأوسط النقد الدولي صندوق النقد صندوق النقد الدولي

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