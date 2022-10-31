اليمن يؤكد توافق القمة العربية على إدانة الحوثي وتدخل إيران في الشأن الداخلي

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، على أن القضية اليمنية حاضرة في القمة العربية المنعقدة في الجزائر.

القضية اليمنية حاضرة في القمة العربية

وفي تصريحات له، أكد أن القضية اليمنية كانت حاضرة في اللقاءات التشاورية والاجتماعات التحضيرية للقمة، حسب «سبوتنيك».

وأشار بن مبارك إلى وجود توافق بشأن التهديدات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النفطية والتي تهدد بشكل مباشر الملاحة الدولية والأمن والاستقرار الإقليمي، وكذلك قضية الناقلة صافر.

وأكد الوزير اليمني على أن هناك توافقًا أيضًا من جميع الدول العربية سواء في اللقاءات الثنائية أو على مستوى اللقاء التشاوري للقمة بشأن مخرجاتها والتي تدين التدخل الإيراني في اليمن.

مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الإرهابية الحوثية

فيما أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة في 21 أكتوبر 2022 على ميناء الضبة النفطي، حيث كانت ترسو ناقلة نفط، مؤكدًا أن هذه الهجمات تهديد خطير لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري، بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.

المبعوث الأممي يؤكد إفشال الحوثي جهود الهدنة

وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرج، عن أسفه البالغ لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية، بعدما جاءت المليشيات الحوثية بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها.

إدانة دولية واسعة لرفض مليشيا الحوثي تمديد الهدنة

كما توالت الردود الدولية المنددة، برفض مليشيا الحوثي الإرهابية لمقترح تمديد الهدنة لستة أشهر قادمة في اليمن.

ورفضت مليشيا الحوثي، مقترحاً للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتمديد الهدنة في اليمن، لستة أشهر قادمة، حيث لقى هذا التعنت والرفض الحوثي، إدانة دولية واسعة، حيث وصف الاتحاد الأوروبي موقف مليشيا الحوثي، الرافض لمقترح المبعوث الأممي بخصوص تمديد الهدنة وتوسيعها، بالخطأ الإستراتيجي.

وقال الاتحاد الأوروبي: إنه شعر بخيبة أمل عميقة بسبب عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة في اليمن، داعيًا إلى إظهار التزام حقيقي بالسلام وتخفيف مطالبهم والانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص.

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