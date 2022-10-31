الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بتداولات 5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 11667 نقطة
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بتداولات 5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 11667 نقطة

بتداولات 5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 11667 نقطة

بتداولات 5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 11667 نقطة
٠٤:٣٩:٥٤ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق سوق الأسهم الرئيس اليوم مرتفعاً 35.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11667.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 145 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وتبوك الزراعية، وفيبكو، ومجموعة فتيحي، وساب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دار الأركان، وأسواق العثيم، وحلواني إخواني، والخريف، والتطويرية الغذائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و6.81%.

الشركات الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والأهلي، والراجحي، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، ودار الأركان، والإنماء، وشركة الاتصالات الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق سوق الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 102.64 نقطة ليقفل عند مستوى 19504.20 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1059 صفقة.

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الكلمات الدلالية:
الأرباح الأسهم الاسهم السعودية البورصة الخسائر الشركات سوق الاسهم

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