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«واشنطن بوست»: «تويتر» تعتزم تسريح ربع العاملين لهذا السبب

«واشنطن بوست»: «تويتر» تعتزم تسريح ربع العاملين لهذا السبب

«واشنطن بوست»: «تويتر» تعتزم تسريح ربع العاملين لهذا السبب
٠٤:٢٦:٣٩ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم، أن الشركة المالكة لمنصة التغريدات القصيرة «تويتر» تعتزم تسريح ربع العاملين في قرار لخفض الوظائف.

الجولة الأولى من الاستغناء عن عاملي الشركة

ونقلت عن مصدر مطلع، أن شركة تويتر، التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك الأسبوع الماضي، تعتزم تسريح ربع موظفيها في إطار ما يُتوقع أن تكون الجولة الأولى من الاستغناء عن عاملين في الشركة.

عدد موظفي تويتر يصل لـ 7 آلاف موظف

وأكدت أن المحامي المشهور أليكس سبيرو، وهو ممثل قانوني لماسك منذ وقت طويل، قاد المناقشات الخاصة بتخفيضات الوظائف، وأنه بحسب سجل تنظيمي زاد عدد العاملين في تويتر في نهاية عام 2021 على سبعة آلاف موظف، ويصل ربع عدد العاملين في الشركة إلى ما يقارب الألفين.

«ماسك» يأمر ببدء تسريح موظفي «تويتر»

وقبل أيام، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة أن إيلون ماسك خطط لبدء تسريح موظفي «تويتر» في وقت مبكر، وطلب بعض المديرين شطب قوائم الموظفين.

وأوضحت الصحيفة أن تسريح العمال على تويتر سيستمر حتى الأول من نوفمبر، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يتلقى فيه الموظفون منحًا للأسهم كجزء من تعويضاتهم”، مشيرة إلى أن هذا سيسمح لماسك بتجنب التكاليف الإضافية.

وكان إيلون ماسك، صدم الجميع بأول قرار له داخل الشركة، حيث فصل الموظفة التي حظرت حساب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

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