احرص عليها دائمًا.. الكلمات المتقاطعة تقوي ذاكرتك وتحميك من الخرف

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كشفت دراسة حديثة أن حل الكلمات المتقاطعة والألغاز يساعد على إبطاء فقدان الذاكرة والإصابة بالخرف لدى كبار السن.

وخلال الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة، بحث العلماء عن طرق جديدة لمنع وإبطاء تطور الخرف، وفق موقع “روسيا اليوم”.

الكلمات المتقاطعة والألغاز

واكتشف العلماء خلال الدراسة أن حل الكلمات المتقاطعة والألغاز وألعاب الكمبيوتر وألعاب الطاولة المختلفة تعمل على تحفيز الذاكرة والانتباه، وعلى تحسين أداء دماغ كبار السن.

واختبر علماء الفسيولوجيا العصبية هذه الأساليب على 107 متطوعين مسنين يعانون من الخرف الخفيف، وتابعوا تطور حالتهم خلال 1.5 عام. وبعد ذلك أخضعهم الباحثون لاختبارات ADAS-Cog الخاصة بتقييم أعراض الخرف.

وأجرى الباحثون الاختبار الأول بعد ثلاثة أشهر من بدء “التدريب”، ونظموا بعد ذلك عدة اختبارات أخرى.

وأظهرت الدراسة أن حل الكلمات المتقاطعة والألغاز يثبط فقدان الذاكرة أكثر من ألعاب الكمبيوتر، وكانت هذه الخاصية متساوية بعد الاختبار الأول وأثناء الاختبارات اللاحقة تفوقت الكلمات المتقاطعة.

ويؤدي مرض الزهايمر إلى موت خلايا الدماغ، ما يخفض تدريجيًا من القدرات الفكرية والسلوكية والاجتماعية للشخص، حتى إنه قد ينسى محادثة حديثة أو حدثًا أو أسماء أقاربه، ويتيه في مكان مألوف، وما إلى ذلك.

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