انخفاض تحويلات الوافدين بالمملكة بنحو 4.2٪ في عام 2022

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سجلت تحويلات الوافدين بالمملكة انخفاضًا بنحو 4.2% خلال أول 9 أشهر من عام 2022 على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 4.9 مليار ريال (1.31 مليار دولار) على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي تحويلات الوافدين، اليوم الأحد، 111.42 مليار ريال “29.71 مليار دولار” في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 116.32 مليار ريال “31.02 مليار دولار” في الفترة المماثلة من العام 2021، وفقًا لـ”مباشر”.

تراجع تحويلات الوافدين خلال شهر سبتمبر

وتراجعت تحويلات الوافدين خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة 15.1% على أساس سنوي، إلى 11.33 مليار ريال (3.02 مليار دولار) مقابل 13.35 مليار ريال (3.56 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجعت قيمة تحويلات الوافدين بنحو 4.9% خلال سبتمبر 2022، مقارنة مع قيمة التحويلات في شهر أغسطس الماضي؛ والبالغة خلاله 11.92 مليار ريال (3.18 مليار دولار).

وتأثرت التحويلات بانخفاضها خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 11.99% وبما يعادل 4.75 مليار ريال (1.27 مليار دولار)، لتبلغ خلاله 34.86 مليار ريال (9.3 مليار دولار) مقابل 39.61 مليار ريال (10.56 مليار دولار) في الربع ذاته من العام 2021.

وسجل شهر مارس أعلى مستوى للتحويلات منذ بداية عام 2022؛ بإجمالي 14.7 مليار ريال (3.92 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعًا بنحو 4.6% عن الشهر المماثل من العام الماضي والتي بلغت خلاله 14.05 مليار ريال (3.75 مليار دولار).

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