«الدفاع الروسية»: تدمير مستودعات للأسلحة وإسقاط 14 مسيرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر في خيرسون وإسقاط 14 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك.

مقتل 60 عنصرًا من الجيش الأوكراني

وأوضحت أنها تمكنت من قتل أكثر من 60 عنصرًا من الجيش الأوكراني في ضربات نفذت في إقليم دونيتسك، مؤكدة تحقيق كل الأهداف التي وضعتها قواتها في استهداف مواقع أوكرانية.

تنفيذ هجمات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى

وأضافت أن قواتها قامت بتنفيذ هجمات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على مراكز تحكم تابعة للقوات الأوكرانية بالإضافة إلى محطات ومراكز الطاقة في أوكرانيا.

وكشف الكرملين، أن تطبيق الاتفاق حول الحبوب الأوكرانية سيكون خطرًا بدون روسيا، مؤكدًا أن أفعال كييف كانت السبب في انهيار اتفاق الحبوب وأدت لتقويض الثقة.

قطع المياه والكهرباء عن الأوكرانيين

فيما أكدت السلطات الأوكرانية، أن 80% من المستهلكين محرومون من المياه في كييف جراء الضربات الروسية، مشيرة إلى أنه تم قطع التيار الكهربائي في عدة مدن بسبب القصف الروسي للبنية التحتية.

50 صاروخًا استهدف البنية التحتية في أوكرانيا

وقال الجيش الأوكراني: إن روسيا أطلقت اليوم أكثر من 50 صاروخًا استهدف البنية التحتية في أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا نشرت الآلاف من جنود الاحتياط الذين استدعتهم حديثًا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

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