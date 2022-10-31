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فائض 14 مليار دولار.. تعرف على ميزانية المملكة خلال الربع الثالث من 2022
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فائض 14 مليار دولار.. تعرف على ميزانية المملكة خلال الربع الثالث من 2022

فائض 14 مليار دولار.. تعرف على ميزانية المملكة خلال الربع الثالث من 2022

فائض 14 مليار دولار.. تعرف على ميزانية المملكة خلال الربع الثالث من 2022
٠٣:٣١:١٩ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين، الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام 2022.

وبلغت الإيرادات 301.9 مليار ريال، فيما سجلت المصروفات 287.7 مليار ريال، ليبلغ الفائض 14.14 مليار ريال.

كانت وزارة المالية أعلنت سابقًا، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال.

تحقيق فوائض في الميزانية

وتوقعت الوزارة، أن يتم تحقيق فوائض بنحـو 9 مليارات ريال تمثل 0.2 بالمائة مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

ويعكس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلالالســنوات الســابقة على جانب المالية العامة.

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الكلمات الدلالية:
المالية المالية السعودية الميزانية ميزانية وزارة المالية السعودية

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