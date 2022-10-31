الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركة Baidu الصينية تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية (فيديو وصور)
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شركة Baidu الصينية تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية (فيديو وصور)

شركة Baidu الصينية تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية (فيديو وصور)

شركة Baidu الصينية تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية (فيديو وصور)
٠٣:٣٤:٥١ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة Baidu الصينية عن سيارة كهربائية متطورة حصلت على مواصفات تجعلها من بين أفضل المركبات الكهربائية حتى الآن.

وجاءت سيارة Robo-01 الجديدة قريبة من سيارات Range Rover Velar أوChangan Uni-K، إذ حصلت على هيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و85 سنتيمترًا، عرضه 199 سم، ارتفاعه 161 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 300 سم.

وتميزت السيارة بانسيابية هيكلها بفضل تصميمها المميز، فضلاً عن مصابيحها الأمامية والخلفية المصممة بشكل فريد جدًا، كما خلت أبوابها من القبضات التقليدية واستعيض عن القبضات بأزرار لمسية.

معايير أمان عالية تتمتع بها السيارة

وتتمتع السيارة بمعايير أمان عالية وستحصل على نظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع بفضل حصولها على 12 كاميرًا عالية الدقة و12 مستشعرًا يعمل بالأمواج فوق الصوتية، كما أن معالجات Nvidia Orin X التي حصلت عليها تساعد نظام الأمان على معالجة 5 ترليونات عملية في الثانية.

كما تم تصميم هذه السيارة لتوفر للسائق والركاب أفضل معايير الحداثة والرفاهية، إذ حصلت على مقاعد جلدية مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد ومزودة بالكثير من وضعيات التحكم، كما جهّزت واجهة القيادة فيها بشاشات لمسية كبيرة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا.

وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي يعتمد على محركين كهربائيين بعزم 544 حصانًا، يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.9 ثانية فقط، أما بطارياتها فتكفيها لقطع مسافة 600 كلم تقريبًا بالشحنة الكاملة.

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