الاعتقالات لا تتوقف.. احتجاجات طلابية واسعة اليوم في جامعات إيران

تواصل – فريق التحرير:

للأسبوع السادس على التوالي تنطلق الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران خاصة الجامعات، حيث نظم طلاب جامعة «أمير كبير» الصناعية في طهران مظاهرات واسعة، اليوم الاثنين، أدانوا فيها تعليق السلطات لدراسة عدد من طلاب الجامعات بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية.

الطلاب يرفعون شعارات ضد النظام الحاكم

وحسب «إيران إنترناشیونال»، فقد بدأ طلاب كلية التقنية في طهران، تجمعًا احتجاجيًا، رددوا فيه شعارات ضد النظام الحاكم وحملات الاعتقال التي لا تتوقف.

انتفاضة شعبية ضد النظام الإيراني

كما تظاهر طلاب جامعة سنندج الأهلية في حرم الجامعة هاتفين ضد النظام الإيراني، وذلك بالتزامن مع تجمع طلاب جامعة شاهرود للتكنولوجيا في محافظة سمنان دعمًا للطلبة المعتقلين، وتضامنًا مع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

واحتجاجًا على القمع المتواصل والعقاب الأمني الجماعي، أضربت طالبات جامعة الزهراء داخل حرم الجامعة بتعليق حضورهن إلى الجامعة.

وأصدرت مجموعة من طلاب جامعة العلوم والثقافة في طهران بيانًا أعلنوا فيه عن الإضراب احتجاجًا على المعاملة الوحشية والمهينة من قبل حراس أمن الجامعة، وإقامة الفصول الدراسية عبر العالم الافتراضي، مطالبين أساتذتهم بالانضمام إلى الإضراب.

إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب

في القوت نفسه، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، بعد أعمال العنف الأخيرة بحق المتظاهرين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض في 17 من أكتوبر الجاري، عقوبات على 11 مسؤولاً إيرانيًا بينهم قائد “شرطة الأخلاق”، لضلوعهم في حملة قمع المظاهرات التي اندلعت تنديدًا بوفاة الشابة مهسا أميني على يد قوات الأمن.

وبمقتضى هذه العقوبات، يحظر على هؤلاء الأفراد دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، ويمنع على أي شركة أوروبية التعامل معهم.

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