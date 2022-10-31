هل يُودع أصحاب العلامة الزرقاء «تويتر» أم يستجيبون لشروط «ماسك»؟

تواصل – فريق التحرير:

أنذر إيلون ماسك موظفي شركة “تويتر” – التي أضحى مالكها – بضرورة الوفاء بالموعد النهائي لتشغيل خدمة التوثيق المدفوع على الشبكة، أو حزم الأمتعة ومغادرة الشركة.

ويخطط “تويتر” حاليًا لتحصيل 19.99 دولار مقابل اشتراك “Twitter Blue” الجديد، والتوجيه الجديد هو تغيير “Twitter Blue”، وهو اشتراك الشركة الاختياري الذي يقدر بـ4.99 دولار شهريًا ويفتح ميزات إضافية للمستخدمين، إلى اشتراك أكثر تكلفة.

وبموجب الخطة الحالية، سيكون لدى المستخدمين الذين تم توثيق صفحاتهم، 90 يومًا للاشتراك ودفع المبلغ الجديد، أو فقدان العلامة الزرقاء الخاصة بهم. وتم إخبار الموظفين العاملين في المشروع أمس الأحد أنهم بحاجة إلى الوفاء بالموعد النهائي في 7 نوفمبر لإطلاق الميزة، وإلا فسيتم فصلهم، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وكان ماسك واضحًا في الأشهر التي سبقت الاستحواذ على تويتر، بأنه يريد تجديد طريقة التحقق من حسابات تويتر. وغرد أمس قائلاً: “يتم تجديد عملية التحقق برمتها الآن”.

تحرك سريع من ماسك لإجراء تغييرات على الشبكة

ورغم أنه لم يمض سوى 3 أيام على توليه منصب المدير التنفيذي لـ”تويتر”، إلا أن ماسك تحرك سريعًا لإجراء تغييرات على الشبكة، أولاً – عن طريق تغيير صفحته الرئيسية للمستخدمين الذين تم تسجيل خروجهم بمساعدة مهندسي “تيسلا” الذين جلبهم إلى “تويتر” كمستشارين.

وثانيًا – يخطط أيضًا لتسريح جماعي للموظفين، يستهدف المديرين المتوسطين والمهندسين الذين لم يسهموا مؤخرًا في قاعدة الشفرة. ومن المتوقع أن تبدأ هذه التخفيضات هذا الأسبوع، مع قيام المديرين بالفعل بإنشاء قوائم للموظفين المطلوب فصلهم.

وتم إطلاق اشتراك “Twitter Blue” على نطاق واسع منذ ما يقرب من عام كطريقة لعرض محتوى خالٍ من الإعلانات من بعض الناشرين، وإجراء تعديلات أخرى على التطبيق.

اقرأ أيضًا:

تطورات مفاجئة.. «ماسك» يأمر ببدء تسريح موظفي «تويتر»