مرض العامل وتأثيره على علاقة العمل.. الحالات والأسباب

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في مقال له حول مرض العامل وتأثيره على علاقة العمل، قال الكاتب عبدالله قاسم العنزي، إن مرض العامل قد يكون في بعض الحالات سببًا من أسباب وقف عقد العمل.

حالات مرض العامل

وأوضح في مقاله المنشور بصحيفة «مكة»، أنه في حالات أخرى يمكن أن يُفضي مرض العامل إلى انتهاء عقد العمل، وأن ذلك يرجع إلى أن مرض العامل من قبيل القوة القاهرة التي تحول بين العامل وبين أداء العمل، وهذه الحيلولة قد تكون موقتة، وذلك في حالات المرض قصير المدة، وهنا يعد المرض سببًا من أسباب وقف عقد العمل.

وأضاف أن هذه الحيلولة قد تكون دائمة في حالات المرض طويل المدة، فتصبح استحالة أداء العمل، في هذه الحالة، استحالة دائمة فتؤدي إلى إنهاء عقد العمل بسبب المرض.

الناس ينظرون إلى المرض نظرة قاصرة

وأشار إلى أن كثيرًا من الناس، ينظرون إلى المرض نظرة قاصرة، وأن الإنسان ليس بمبتلى في هذه الحياة الدنيا، فيراه البعض أنه عقبة أمام البقاء في العمل، خصوصًا من يعملون في القطاعات الخاصة والأهلية.

النظام حدد حقوق العامل المريض

وأكد أن النظام حدد حقوق العامل المريض وبيّنها وبيّن متى يكون المرض سببًا في إنهاء العلاقة التعاقدية، وبالتأكيد فإن العامل قد تمر عليه ظروف صحية تؤثر على أدائه في العمل أو تمنع حضوره بالكلية إلى العمل، وعلى ذلك فإن معيار التفرقة بين المرض القصير الذي يوقف عقد العمل والمرض الطويل الذي يؤدي إلى إنهائه، حدده المنظم السعودي في نص المادة 117 من قانون العمل.

كيفية حساب مدة الإجازة المرضية المستحقة

وبين أنه بناءً على ذلك يكون عن طريق حساب مدة الإجازة المرضية المستحقة للعامل، حيث يظل عقد العمل موقوفًا طوال مدة مرض العامل، طالما أن العامل لم يستنفد مدة إجازته المرضية، وهي:

– 120 يومًا منها 30 يومًا بأجر كامل.

– 60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر.

– 30 يومًا بدون أجر.