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القبض على مواطن لنقله 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالدائر

القبض على مواطن لنقله 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالدائر

القبض على مواطن لنقله 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالدائر
٠٢:٥٨:٤٥ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر، ألقت القبض على مواطن لنقله في مركبة يقودها 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات.

عقوبات مخالفة أمن الحدود

وأضاف أن تلك العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أمن الحدود الأمن العام البحث الجنائي شعبة التحريات

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