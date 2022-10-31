انقطاع المياه عن 80% من المنازل في كييف بعد الضربات الروسية

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بانقطاع خدمات المياه عن 80% من المنازل في كييف بعد الضربات الروسية.

هجوم روسي واسع على منشآت الطاقة

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت هجومًا واسعًا على منشآت الطاقة في عدد من مناطق البلاد، مشيرة إلى أنه تم صد الهجمات الصاروخية التي استهدفت كييف وخاركيف وفينيتسا وتشيركاسي وزابوروجيا.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني، أنه تم انقطاع التيار الكهربائي عن مئات البلديات في سبع مناطق بالبلاد.

فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية: إن قواتها أسقطت اليوم 44 صاروخ كروز من أصل 50 صاروخًا استهدفت البنية التحتية في البلاد.

تضرر خطوط السكك الحديدية

ونقلت «إنترفاكس» الأوكرانية، عن مصادر، أن أجزاء من خطوط السكك الحديدية في كييف تضررت جراء القصف الروسي، وأنه تم إسقاط 3 صواريخ أطلقت من بيلاروسيا على مقاطعة فولين غربي البلاد.

انقطاع التيار الكهربائي في كييف

وأشار عمدة العاصمة كييف، إلى حدوث انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف استهدف مرافق البنية التحتية.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية في لفيف: إن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخًا استهدف المقاطعة غربي البلاد.

ولفتت سلطات زابوروجيا الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية هاجمت منشأة حيوية في المدينة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

القوات الروسية تواصل ضرباتها العسكرية

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة ضرباتها العسكرية على منشآت الطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن قواتها تقوم بعمليات ناشطة في دونيتسك وصدت محاولات تقدم أوكرانية في خيرسون ولوجانسك، وقالت: نفذنا هجمات بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة على مراكز للإدارة العسكرية والطاقة في أوكرانيا.

اقرأ أيضًا:

أوكرانيا: إسقاط ٤٤ صاروخ كروز استهدفت البنية التحتية للبلاد