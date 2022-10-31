الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 173 ريالاً
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انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 173 ريالاً

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 173 ريالاً

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 173 ريالاً
٠٢:١٥:٠٠ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب مجددًا، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 في الأسواق، وسجل عيار 24 حوالي 198.09 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 181.59 ريال.

عيار 21 يسجل 173.34 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 173.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 148.57 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 115.55 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.05 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6161 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1387 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 198,092 ريالاً.

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