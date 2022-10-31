الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«زاوية جديدة».. لحظة سقوط الجسر المعلق في الهند وموت 132 شخصًا (فيديو)
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«زاوية جديدة».. لحظة سقوط الجسر المعلق في الهند وموت 132 شخصًا (فيديو)

«زاوية جديدة».. لحظة سقوط الجسر المعلق في الهند وموت 132 شخصًا (فيديو)

«زاوية جديدة».. لحظة سقوط الجسر المعلق في الهند وموت 132 شخصًا (فيديو)
٠١:٥٧:٠٨ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف فيديو تم توثيقه في الهند، عن جانب آخر وجديد للحظة انهيار الجسر المعلق وغرق عشرات الأشخاص.

وخلال الفيديو يبدو أن أحد الأشخاص كان يقوم بتحريك الجسر المعلق بكلتا يديه وبأقوى ما عنده، ما أدى لاختلال توازن الجسر وسقوطه.

ارتفاع حصيلة قتلى الحادث

وارتفعت حصيلة قتلى حادث انهيار جسر معلق أعلى نهر بولاية غوجارات غربي الهند، إلى 132 على الأقل.

وقال جيغار خونت، مسؤول بوزارة الإعلام في غوجارات، اليوم الاثنين: إن 177 ناجيًا على الأقل انتُشلوا من النهر، وتبحث فِرَق إنقاذ تابعة للجيش والقوات البحرية والجوية عن مفقودين آخرين، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وأظهرت تقاريرٌ مئات الأشخاص يتشبثون بهيكل الجسر المهدم ويحاولون شق طريقهم إلى مكان آمن، وصرخت حشود على الشاطئ أو سَبحت لمحاولة إنقاذ من سقطوا.

إنقاذ 177 شخصًا وجاري البحث عن آخرين

وذكرت محطة «إن دي تي في» الهندية، أمس الاثنين، أنه تم إنقاذ 177 شخصًا، وأن عملية البحث عن مفقودين مستمرة.

سقوط  نحو 400 شخص في النهر

وأشارت إلى سقوط  نحو 400 شخص، في نهر، عقب انهيار جسر غربي الهند، حيث انهار الجسر الذي كان مكتظا بالمارة، ونتج عن الانهيار، سقوط نحو 400 شخص في النهر الذي يعبره الجسر غربي البلاد.

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