«صندوق النقد»: دول الخليج ستلتزم بخططها للانضباط المالي

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أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعه بأن تتخلى دول الخليج عن 33% في المتوسط من عائدات النفط من 2022 وحتى 2026، بما سيؤدي لتحسن بشكل عام في التوازن المالي، مشددًا على الحاجة لمقاومة الارتداد لزيادة الإنفاق وقت السعة الاقتصادية عن طريق الإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية.

وبحسب “رويترز”، أوضح الصندوق في أحدث تقرير له، أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول الست إلى 9.7% من الناتج الإجمالي المحلي في 2022، ارتفاعا من 4.6% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، بما سيؤدي لفائض إضافي يبلغ 275 مليار دولار.

دول الخليج ستلتزم بخططها للانضباط المالي

من جهته، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي: “تؤكد العديد من دول الخليج أنها ستلتزم بخططها للانضباط المالي، هناك دائمًا إغراء العودة للإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية”، وتابع “على دول الخليج أن تزيد وتعزز احتياطاتها واستغلالها لتنويع مستدام للأنشطة الاقتصادية”.

ويتوقع أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، أقرانها بتنبؤات عن نمو نسبته 5.2% هذا العام ارتفاعًا من 4.5% في 2021، بدفعة من أسعار النفط المرتفعة ونمو قوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي مما حيد أثر رفع أسعار الفائدة عالميًا وصعود أسعار الغذاء.

وأضاف الصندوق في تقريره الأحدث، أنه من المتوقع تراجع النمو إلى 3.5% في 2023، مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي.

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