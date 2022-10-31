كييف: 12 سفينة حبوب غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم بموجب اتفاق الحبوب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن السلطات الأوكرانية، أن 12 سفينة حبوب غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم بموجب اتفاق الحبوب.

وقال منسق اتفاق الحبوب بالأمم المتحدة: إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافًا عسكرية أو أن تُحتجز رهينة.

وأكد الخارجية الأمريكية، أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني حرب روسيا ضد أوكرانيا وأثرها على الأمن والاقتصاد.

وأوضحت الأمم المتحدة، أنها تواصل إنهاء التعليق الروسي للمشاركة في اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا.

وبحث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تنسيق الإجراءات لضمان تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا.

حلف الناتو يحذر روسيا

ودعا حلف شمال الأطلسي «الناتو»، روسيا إلى إعادة النظر في قرار تعليق صادرات الحبوب من أوكرانيا، مشددًا أنه على روسيا السماح بصادرات الحبوب لإيصال الغذاء للمحتاجين حول العالم، وأنه على الرئيس بوتين التوقف عن استخدام الغذاء كسلاح ووقف حربه غير الشرعية على أوكرانيا.

وبعد تعليق روسيا لاتفاق تصدير الحبوب أعلنت بولندا استعدادها لمساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها.

أسعار القمح ترتفع بعد تعليق العمل بصفقة الحبوب

فيما كشفت بيانات التداول التجارية في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع أسعار القمح بنحو 5%.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.71٪ لتصل إلى 8.76 دولار للشوال.

يأتي هذا بعد يومي فقط من إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا علقت مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بسبب هجوم أوكراني على مياه سيفاستوبول.

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