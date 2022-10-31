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هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. المسميات ورابط التقديم

هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. المسميات ورابط التقديم

هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. المسميات ورابط التقديم
٠١:١١:٥٢ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مكافحة غسيل الأموال
Anti-Money Laundering Specialist

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها
الخبرة: 1-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة
المهام الوظيفية:

يقوم أصحاب الوظائف في هذا المستوى بمهام محددة بشكل مستقل لكنهم يخضعون للإشراف الدقيق. يقومون بالبحث ، وجمع وتحليل المعلومات ، وصياغة التقارير والوثائق ، والمشاركة في اجتماعات محددة وتطوير خبراتهم المهنية الخاصة.
يضطلعون بأنشطة تشغيلية بسيطة بما في ذلك استرداد المعلومات من الإدارات النظيرة ، ومعالجة البيانات الواردة من الوظائف الأمنية ، وضبط الأفراد المستهدفين إلى السلطات الأمنية ذات الصلة.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم (اضغط هنا)

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