هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. المسميات ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي مكافحة غسيل الأموال
Anti-Money Laundering Specialist
المؤهلات و الخبرات:
درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها
الخبرة: 1-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة
المهام الوظيفية:
يقوم أصحاب الوظائف في هذا المستوى بمهام محددة بشكل مستقل لكنهم يخضعون للإشراف الدقيق. يقومون بالبحث ، وجمع وتحليل المعلومات ، وصياغة التقارير والوثائق ، والمشاركة في اجتماعات محددة وتطوير خبراتهم المهنية الخاصة.
يضطلعون بأنشطة تشغيلية بسيطة بما في ذلك استرداد المعلومات من الإدارات النظيرة ، ومعالجة البيانات الواردة من الوظائف الأمنية ، وضبط الأفراد المستهدفين إلى السلطات الأمنية ذات الصلة.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم (اضغط هنا)
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