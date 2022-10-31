هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مكافحة غسيل الأموال

Anti-Money Laundering Specialist

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها

الخبرة: 1-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة

المهام الوظيفية:

يقوم أصحاب الوظائف في هذا المستوى بمهام محددة بشكل مستقل لكنهم يخضعون للإشراف الدقيق. يقومون بالبحث ، وجمع وتحليل المعلومات ، وصياغة التقارير والوثائق ، والمشاركة في اجتماعات محددة وتطوير خبراتهم المهنية الخاصة.

يضطلعون بأنشطة تشغيلية بسيطة بما في ذلك استرداد المعلومات من الإدارات النظيرة ، ومعالجة البيانات الواردة من الوظائف الأمنية ، وضبط الأفراد المستهدفين إلى السلطات الأمنية ذات الصلة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا)

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