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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم

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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم
٠١:٠١:٢٠ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– وظيفة قيادة تصميم المنظمة

* الوصف الوظيفي :

قيادة جميع الأنشطة المتعلقة بوحدة التصميم التنظيمي التي تشمل الهيكل التنظيمي ، وتقييم الوظائف، وتخطيط القوى العاملة، وتحليل الفجوة بين وضعها الحالي والمكان الذي تريد أن تكون فيه في المستقبل، وتصميم الممارسات التنظيمية التي من شأنها سد هذه الفجوة

* المهام الوظيفية:

1 – إظهار أيدي تشغيلية مكثفة على إعادة الهيكلة وتجربة نموذج التشغيل OD مع فرق القيادة كما هو مطلوب.

2 – قيادة ودعم التنفيذ والتقييم حسب المطلوب لبرامج التغيير التنظيمي ومشاريع التطوير التنظيمي كما هو مطلوب.

3 – قيادة ودعم بناء برامج الرفاهية والمشاركة القوية التي ترسي ثقافة وقيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

4 – قياس وتقييم وتصميم خطط القوى العاملة للمؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية كما هو مطلوب.

5 – تقديم جميع الأهداف الأخرى حسب الضرورة لدعم مدير التطوير التنظيمي، وتسليم جميع الأهداف الأخرى حسب الضرورة من قبل المدير المباشر

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
العلا الهيئة الملكة تخطيط القوى العاملة وظائف شاغرة

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